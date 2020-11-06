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Aktüel Bilali Habeş Camii hayırseverleri bekliyor
Aktüel

Bilali Habeş Camii hayırseverleri bekliyor

İstanbul’un Küçükçekmece İlçesinde bağışlarla yükselen Bilali Habeş Camii ve Kur’an Kursu’nun inşaatı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:13:00 -
Bilali Habeş Camii hayırseverleri bekliyor

İstanbul’un ibadethane zincirine bir halka daha ekleniyor. Halkalı’da yükselen Bilali Habeş Camii ve Kur’an Kursu, hayırseverlerin katkısını bekliyor.

CAMİ, KUR’AN KURSU, TAZİYE EVİ VE KONFERANS SALONU

Temeli Şubat 2019’da Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel’in katıldığı törenle atılan Bilali Habeş Camii ve Kur’an Kursu’nun inşaatı devam ediyor. Halkalı Merkez Mahallesi, Bülent Sokak’ta hizmet verecek külliyenin kaba inşaatı müteahhit tarafından üstlenilirken, ince işçilik ve Kur’an Kursu binası hayırseverlerin katkısıyla sürüyor.

Temeli tamamlanan cami bin 260 metrekare, Kur’an Kursu 733 metrekarelik alanda yükseliyor. Külliyede aynı zamanda taziye evi ve lojman da yer alacak. Bilali Habeş Camii tamamlandığında aynı anda bin 638 kişi ibadet edebilecek.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Bilali Habeş Camii Derneği Başkanı İbrahim Atasever, bölgenin ibadethane ihtiyacını karşılayacak bu projeyle ilgili hayırseverlerin katkısını beklediklerini ifade etti. Başkan Atasever, “İnşallah böyle bir hayrı hep birlikte paylaşıp, Allah yolunda hizmet yarışında en güzel şekilde birlikte olalım. Yardımlarınızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Demirini almak isteyen demirini, betonun almak isteyen betonunu veya herhangi bir şekilde yardım etmek isteyen yardımını yapabilir. Mücadelemiz hep birlikte olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

Hayırseverler, Bilali Habeş Camii Derneği’ne 0530 885 04 25 no’lu telefon numarasıyla ulaşabiliyor.


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