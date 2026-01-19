Bilal Uludağ: Dikbaş tok karın ve mutlu yarın için çalışıyoruz

Sarıçam Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren istihdam birimi, doğru iş gücünü doğru işle eşleştirerek hem işsizliğin azaltılmasına katkı sağlıyor, hem de işverenlerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretiyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını istihdamla güçlendiren Sarıçam Belediyesi, bu çalışmalarıyla vatandaşların kendi ayakları üzerinde durmalarını hedefliyor. Belediyenin istihdam yaklaşımı ise “Dikbaş, tok karın, mutlu yarın” ilkesiyle özetleniyor.

İstihdamın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunun altını çizen Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, konuyla ilgili açıklamada, belediye olarak yardımla değil, kalıcı çözümlerle vatandaşların yanında olmayı benimsediklerini söyledi.

“AMACIMIZ YARDIMLA DEĞİL KALICI ÇÖZÜMLERLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK”

Başkan Uludağ açıklamasında şu ifadeler yer verdi “ İstihdamın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu biliyoruz. Bu anlamda amacımız yardımla değil, kalıcı çözümlerle vatandaşlarımız yanında olmak. Dolayısıyla bizler Sarıçam’da kimsenin boynunu eğmeden, emeğiyle hayatını kazanmasını istiyoruz. Sarıçam İstihdam Merkezi (SİMER), sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenlerimiz arasında kurduğumuz bu köprü sayesinde, hem istihdama hem de sosyal huzura katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı