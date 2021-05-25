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Gündem Bilal Temel kimdir? HSK üyesi Bilal Temel nereli, kaç yaşında?
Gündem

Bilal Temel kimdir? HSK üyesi Bilal Temel nereli, kaç yaşında?

Bilal Temel kimdir? HSK üyesi Bilal Temel nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Bilal Temel'in de aralarında olduğu 7 kişi HSK üyesi seçildi. Gelişmenin ardından belirlenen üyelerden Bilal Temel kimdir sorusu merak kazandı. Peki, Bilal Temel kimdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-25 18:48:00 -
Bilal Temel kimdir? HSK üyesi Bilal Temel nereli, kaç yaşında?

Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. HSK’nın yeni üyeleri; Ergün şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.

Bilal Temel kimdir?

1972 yılında Manisa'nın Demirci İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Demirci'de tamamladı.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu, yönetici olarak görev aldı.

Mesleki ve Sosyal bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri olan Bilal Temel, Hukuk Öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı, Adalet Gönüllüleri Derneği (ADALETDER) Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Ankara Barosuna bağlı serbest avukat, arabulucu ve uzlaştırmacı olarak çalıştı.

2001 yılından bu yana Ak Parti içinde siyasi faaliyetlerini yürüten Bilal Temel, 2006 - 2014 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde; Ak Parti Ankara İl Seçim İşleri Başkanı - İl Başkan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Aday İl Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.

17/01/2019 tarihinde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. Temel, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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