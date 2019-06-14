Bilal Saygılı: "25 milyar TL’lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulunarak, "KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasında, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisi; brüt yatırımların yüzde 55’ini, toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam cironun yüzde 62’sini, toplam ihracatın ise yüzde 55’ini gerçekleştiren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’imizin omuzlarında yükselecektir" dedi.

Saygılı, KOBİ’lere sunulacak desteğin can suyu niteliğinde olduğunu ifade ederek, "KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. Bu bağlamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, şöyle devam etti:

"KOBİ’lerimizin finansman yükünün azaltılmasıyla; 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 oranında azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve şubat ayı itibariyle yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizlik oranının çok daha makul düzeylere çekileceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, yılın son çeyreği itibariyle mevcut pozisyonundan çok daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte; KOBİ’lere sağlanacak olan kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesi, desteklerden yararlanan işletmelerimiz için ciddi bir avantaj oluşturacaktır. Bu vesileyle; MÜSİAD olarak üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ’lerimize sağlanacak her türlü imkânın destekçisi olacağımızı, yeniden ifade ediyoruz."