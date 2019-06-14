0553 313 94 23

Bilal Saygılı: "25 milyar TL’lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulunarak, "KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz" dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:46
Bilal Saygılı: "25 milyar TL’lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulunarak, "KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz" dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasında, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisi; brüt yatırımların yüzde 55’ini, toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam cironun yüzde 62’sini, toplam ihracatın ise yüzde 55’ini gerçekleştiren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’imizin omuzlarında yükselecektir" dedi.


Saygılı, KOBİ’lere sunulacak desteğin can suyu niteliğinde olduğunu ifade ederek, "KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. Bu bağlamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz" dedi.


MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, şöyle devam etti:


"KOBİ’lerimizin finansman yükünün azaltılmasıyla; 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 oranında azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve şubat ayı itibariyle yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizlik oranının çok daha makul düzeylere çekileceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, yılın son çeyreği itibariyle mevcut pozisyonundan çok daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte; KOBİ’lere sağlanacak olan kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesi, desteklerden yararlanan işletmelerimiz için ciddi bir avantaj oluşturacaktır. Bu vesileyle; MÜSİAD olarak üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ’lerimize sağlanacak her türlü imkânın destekçisi olacağımızı, yeniden ifade ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler budanıyor
    1. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    2. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    3. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    4. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    5. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    6. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın..
    8. Öykü Arin için imza kampanyası
    9. Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
    10. Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı
    11. Çin’de heyelan faciası: 1 ölü
    12. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    13. Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na..
    14. TED Kolejinde yıl sonu gecesi
    15. Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne..
    16. Dünyevileşme kalpte mi yoksa kalıpta..
    17. Bolu’da, uyuşturucu haplarla yakalanan..
    18. Kayseri'deki sağanak
    19. İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi
    20. Körfez’de sahillere bakım
    21. Bahar ve yaz operasyonlarında 14..
    22. Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri..
    23. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    24. Şanlıurfa’da 75 bin Suriyeli öğrenci..
    25. Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek..
    26. KDK’dan Portekiz Ombusdmanlık Kurulu..
    27. Cevizli Park hizmete açıldı
    28. Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş..
    29. Antalya’da 50 yıl sonra seralara gerek..
    30. En güzel bahçe ve balkonların..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!