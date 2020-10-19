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Aktüel Bilal Erdoğan'dan kamp kuran "Kamp Tayfa" ekibine sürpriz
Aktüel

Bilal Erdoğan'dan kamp kuran "Kamp Tayfa" ekibine sürpriz

"Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı’nda yaptıkları kampa, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katılım gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:59:42 -
Bilal Erdoğan'dan kamp kuran "Kamp Tayfa" ekibine sürpriz

İSTANBUL (AA) - Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı’nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan misafir oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu radyo programcıları, fenomenler ve gazetecilerden oluşan Kamp Tayfa'nın bu haftaki durağı İstanbul oldu.

Kamp Tayfa, çadırlarını Marmaracık Gençlik Kampı'nda kurarken, her kampta bir sürpriz ismin de konuk olduğu etkinliklere bu sefer Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile katılım gösterdi.

Günü çeşitli aktiviteler yaparak geçiren Kamp Tayfa ekibi, kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi ve "Ok Savaşları" için alanda yerini aldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan ve oğlu da alanda rakip oldular. Ok Savaşları'nın kazananı ise Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip'in bulunduğu takım oldu. Kamp Tayfa ekibi, alanda bulunan geleneksel oyunlara hayran kalırken, gün boyu çeşitli oyunlar oynandı.

Kamp ateşi etrafında toplanan Kamp Tayfa ekibi, akşam saatlerinde aşık Orhan Üstündağ ve oğlu İsrafil'in atışmalarına şahit oldu. Dinlenme vaktinde ise Bilal Erdoğan da oğlu ile birlikte çadır kurarak geceyi kamp ekibi ile birlikte geçirdi.

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