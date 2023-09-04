Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı
AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen ve seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye bel altı saldırarak tepkilerin odağı haline gelen Turhan Çömez, Bilal Erdoğan'dan tarihi ayar yedi!..
Balıkesir'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Görkemli organizasyona önemli isimler katıldı.
Eski bakanlar AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ile birlikte Bilal Erdoğan da törene katılan isimlerden biriydi.
Muhalefetten de isimlerin katıldığı organizasyona, selamlaşma sırasında bir görüntü damga vurdu.
İyi Parti'yi temsilen organizasyona gelen Turhan Çömez, protokolü selamlayarak yerine doğru ilerlerken Bilal Erdoğan'a da el uzattı.
Erdoğan, kendisine uzanan eli havada bıraktı. Çömez'in ısrarına rağmen Bilal Erdoğan, kedisine el uzatan diğer isimlerle tokalaştı.
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Muhatap bulamayan Çömez, çaresizce kendisine ayrılan koltuğa yöneldi.
Bilal Erdoğan'ın bu tavrı gündeme otururken Çömez'in geçmişi akıllara geldi.
Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi doktorluğunu yapan Çömez, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
AK Parti'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Çömez, özellikle son seçim döneminde iktidara yönelik iftiraları ile gündeme geldi.
O anları yayınlayan Sözcü TV'de spikerin kuyruğu dik tutma çabası da dikkatlerden kaçmadı.