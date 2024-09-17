Bilal Erdoğan’a sataşan Bahadır Erdem’e şok cevap

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda kısa bir konuşma yaptı. Bilal Erdoğan'ın kısa konuşması muhalifleri çıldırtmaya yetti.

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahadır Erdem de Bilal Erdoğan'a sataşmaya kalktı. ABD'de sapkın LGBT'nin sözde onur yürüyüşüne katılmasıyla tanınan Bahadır Erdem, X hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu.

Erdem şunları yazdı: “Gözünüz aydın. Artık yeni bir ekonomistimiz daha var. Bilal Erdoğan.”

“Baban 5 banka batırdı”

Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, Bahadır Erdem'e anladığı dilden cevap verdi. Say, “Baban 5 banka batırdı. Yüzde 10 Sami'nin oğlu Bahadır.. Sen sus!” diye yazdı.

Say'ın 3 yıl önce kaleme aldığı bir köşe yazısında, Erdem hakkında şu bilgilere yer veriliyordu:

Erdem, şöhretini bunlara borçlu değil elbette.

Kendisi, 1999’da devlet tarafından el konulan 5 bankanın üçünün eski Genel Müdürlüğünü yapan Mehmet Sami Erdem’in biricik oğlu.

Verdiği problemli kredilerden dolayı Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü’nden kovulan İP’li Erdem’in babası, Yaşarbank, Yurtbank ve Egebank’ın genel müdürlüğünü de yaptı. Murat Demirel’in Egebank’ı satın alışında aracılık yaptığında edindiği yüzde onluk hissesi ve Ali Balkaner’e ait Yurtbank’taki yüzde 10’luk ortaklığından dolayı babasının ismi “Yüzde 10 Sami”ye çıkmıştı.

“Yüzde 10 Sami”nin, banka batırmanın yanı sıra, eşinin ve akrabalarının mevduatına özel faiz uygulayarak, çalıştığı özel bankaları dolandırdığı iddia edilir.

Öyle ki, eşi Bingül Erdem ile ilgili ididalar da, analtılamayacak kadar çoktur..



“Yüzde 10 Sami”, İP’in Genel Başkan Yardımcısı olan oğlu Bahadır Erdem’den hukuki destek aldı mı bilinmez ama Egebank davasında Murat Demirel ile birer yıl hapis ve bir milyon 520 bin lira para cezasına çarptırıldığı halde, tesadüf bu ya dava dosyasının kaybolması sayesinde zamanaşımından yırtmıştı. Kaybolan dosya ise 2 yıl sonra ortaya çıksa da iş işten geçmişti.

“Yüzde 10 Sami” hakkında, tedavi sebebiyle gittiği ABD’de FETÖ elebaşı Gülen’le randevulaştığı iddia edilmişti.

Tabii, FETÖ’den yargılanan Adana Ticaret Borsası eski Başkanı Muammer Çalışkan’ın da öz be öz dayısı olduğu dolaşan iddialar arasındaydı.

Sırf bu iki iddia için İP’li Erdem’in babası “Yüzde 10 Sami”nin “FETÖ” ile bağlantısı olduğunu iddia edecek değilim.

Fakat!..



Meral Akşener’in “Genel Başkan Yardımcısı” olan oğlu Bahadır Erdem, teröristbaşı Fetullah Gülen’e methiyeler düzdüğü tweetleriyle…

Ve…

15 Temmuz gecesi yayınladığı “Sokağa çıkmayın” mesajıyla, hakkında epeyce konuşulan birisi.

Türk yargısını ilgilendiren bu kısmı geçersek, İP’li Erdem, HDP’li Leyla Zana’yla ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.