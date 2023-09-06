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Medya Bilal Erdoğan şaşırtmadı! "İbretlik bir pişkinlik örneği"
Medya

Bilal Erdoğan şaşırtmadı! "İbretlik bir pişkinlik örneği"

Yeniakit Publisher
2023-09-06 13:10:00 -
Bilal Erdoğan şaşırtmadı! "İbretlik bir pişkinlik örneği"

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Bilal Erdoğan'ın, bir dönem babasının en yakınına sokulan, ancak daha sonra aralarındaki hukuku hiçe sayan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in elini sıkmamasını değerlendirdi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Bilal Erdoğan'ın, bir dönem babasının en yakınına sokulan, ancak daha sonra aralarındaki hukuku hiçe sayan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in elini sıkmamasını değerlendirdi. "Bence aksi olsa samimiyeti sorgulanırdı" ifadelerini kullanan Altınok, özetle şunları kaydetti:

"(...) Güreş şampiyonasına katılan Bilal Erdoğan'ın Turhan Çömez'in uzattığı eli havada bırakmasına şaşıranlar var.

Bence gayet normal. Bir dönem babasının en yakınına sokulan, ancak daha sonra aralarındaki hukuku hiçe sayan birinin elini sıkılmaya değer görmüyor olabilir.

Bence aksi olsa samimiyeti sorgulanırdı.
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Bu arada Çömez'in geçmişte olan biten onca şeye rağmen, garip hareketler yaparak Bilal Erdoğan'ın tavrına şaşırması da ibretlik bir pişkinlik örneği."

 

 

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