Bilal Erdoğan: İbret vesikası olacak

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ne ilişkin, "Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak." dedi.

Ataşehir'de bir otelde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'de ilme talip olmanın çok fazla takdir görmediği bir toplum yapısının söz konusu olduğunu söyledi.

Erdoğan, çok başarılı olan, akademik hayata devam etmeyi düşünen öğrencilerin kariyer kararlarını ilme talip olmak için değil başka düşüncelerle verdiklerine şahit olduklarını kaydetti.

Bu durumu sorunlu ve kayıp olarak değerlendiren Erdoğan, "Bununla mücadele etmenin birinci adımı Türkiye'de bu işin ilgi görmesi, takdir ve teşvik edilmesidir. Sadece ilme hizmet etmek için ilme talip olunabilir. Sonunda ne çıkacağını bilmeden araştırmak, kendi başına değerlidir. Türkiye'de bunun takdir gördüğünü anlatmamız, göstermemiz lazım." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı ailesinin Türkiye'de 1951'den bu yana belli taassuplarla kendisini kapatmamış, Türkiye'nin ortak değeri olmayı başarmış marka olduğunu dile getiren Erdoğan, bu projenin İlim Yayma Vakfı tarafından yapılmasının çok isabetli olduğunu vurguladı.

Bilimler tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i örnek gösteren Erdoğan, onun özenilmesi gereken bir hayat sürdüğünü belirterek, "Bugün üniversitede okuyan bir gencimiz 'Nasıl daha çok para kazanabilirim?', 'Nasıl geniş imkanlı bir hayat kurabilirim?' gayesiyle mi kendisine hedefler seçecek, yoksa araştırılmamış bir konu, hala çözülmemiş bir meseleyle ilgili 'Hayatımı akıl yormaya, düşünmeye sarf edebilir miyim, bunda bir değer görebiliyor muyum acaba?' diye düşündüğü zaman bu ödüller Türkiye'de bu işlere de anlam ve ödül verildiğini kanıtlamış olacak." ifadelerini kullandı.

"Bir ibret vesikası olacağını düşünüyorum"

Erdoğan, ödül projesinin, İlim Yayma Vakfı gibi, Türkiye'nin milliyetçi-muhafazakar kesiminin önemli bir sivil toplum kuruluşundan çıkmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de muhafazakar insanlara yönelik haksız eleştiriler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hep 'Muhafazakar insanlar gericidir, yobazdır, ilimden anlamaz, dünyayı tanımaz, yabancı dil bilmez...' Ama bakıyorsunuz yobaz olmadığını iddia eden insanlardan bugüne kadar böyle bir ödül çıkmamış. Dolayısıyla bunun da bir ibret vesikası olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ülkede belli insanlara 'gerici', 'yobaz', 'bunlar anlamaz', 'makarna yiyen', 'göbeğini kaşıyan' diyerek ötekileştirilmelerini izledik. Ancak bunu diyenlerin uzaya giderken paçalarından mı tutuldu acaba diye de sormadan geçemiyorum. Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak."

500 bin lira ödül verilecek

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ödül töreninin amaçlarını açıklayan Sarısoy, "Ekonomik kalkınmaya, toplumsal refaha katkı sağlayacak nitelikte, yerli ve milli imkanların yaygınlaştırılması, evrensel nitelikte bilginin üretilmesi, üretilen bilgilerin topluma kazandırılması, hem nitelikli bilginin hem de bu bilgiyi üreten kişilerin taltif edilmesi amacıyla İlim Yayma Ödülleri'ni düzenliyoruz." diye konuştu.

Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri'ni başlangıçta iki yılda bir düzenlemeyi planladıklarını, ileriki yıllarda ise yapılacak değerlendirmeler sonrası her yıl düzenleyebileceklerini kaydetti.