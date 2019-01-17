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Bilal Erdoğan gençleri uyardı: Kendinizi hesaba çekin!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan vekili Bilal Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençleri sosyal medya konusunda uyardı.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:10
Bilal Erdoğan gençleri uyardı: Kendinizi hesaba çekin!

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı'nın kapanış programına katılan Bilal Erdoğan, gençlere sosyal medya konusunda tavsiyelerde bulundu.

Erdoğan, gençlerin kendi kültürel kodlarını korumaları için sosyal medya örneğiyle tavsiyelerde bulundu.

Sosyal medya kullanımının yaygınlığına dikkati çeken Erdoğan, "Ne kadar saatinizi sosyal medyada tüketiyor, ne kadar saatinizi gerçek verimli işlerle geçiriyorsunuz? Bu konuda kendinizi hesaba çekin" ifadelerini kullandı.

Amerika ve Avrupa'nın, insan hakları ve demokrasi konusundaki yaklaşımlarına da değinen Erdoğan, şunları söyledi;

"Kendi değerlerinizi ortaya koyun"

"Filistin'de seçim olduğu zaman sen seçimin sonucunu tanımazsan, Mısır'da darbe olduğu zaman darbeye darbe diyemezsen, kimse senin demokrasi demene de inanmaz. Senin sokaklarında kalkışma olduğunu zaman milleti polis mermisiyle öldürürsen, Türkiye'de kaza kurşunuyla hayatını kaybeden insanlarla ilgili yaptığın hamaset tutmaz. Evrensel değerlerle size bir şey satmaya çalıştıklarında, siz önce kendi değerlerinizi ortaya koyun."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:10
  1. bilal erdoğan
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  3. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği

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