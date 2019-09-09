0553 313 94 23

Bilal Budak Manisaspor’un en genç oyuncusu oldu

TFF 3.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:46
Bilal Budak Manisaspor’un en genç oyuncusu oldu

TFF 3. Lig’de mücadele eden Manisaspor’un 2003 doğumlu oyuncusu Bilal Budak, kulüp tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.


Sezona yine altyapı oyuncuları ve daha önce kadroya katıp lig öncesi profesyonel yaptığı amatör futbolcularla başlayan Manisaspor, ilk hafta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor, dün de evinde Yeni Orduspor’dan birer puan almayı başardı. Yeni Ordu maçından golsüz beraberlikle ayrılan Manisa’da taraftarlar takımı alkışladı. Manisaspor’un, Yeni Orduspor ile oynadığı maçta 86. dakikada oyuna giren Bilal Budak, yaşı ile dikkat çekti. 2003 doğumlu olan 16 yaşındaki oyuncu Manisaspor tarihinde profesyonel olarak oynayan en genç oyuncu oldu. Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Bilal Budak, “İlk maçımda çok büyük heyecan yaşadım. Bu anı asla unutmayacağım. Hedefim takımıma uzun yıllar hizmet etmek. Bunun için çok çalışıp formayı hocamdan almak için savaşacağım.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
    1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının..
    2. Sosyal medyadaki yalana cevap veren..
    3. Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi
    4. İspanya'da "anlaşmasız Brexit"..
    5. Eyüpsultan’da 2019-2020 eğitim öğretim..
    6. Suriyeli gençler, Kayseri’ye spor..
    7. Başkan Kalaycı: “Modern bir altyapı ve..
    8. İki cezaevi firarisi yakalandı
    9. Erdoğan'dan 'Ben Binali Yıldırım'ı çok..
    10. Protokole çadır, miniklere güneş
    11. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol’dan..
    12. Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı..
    13. Domuzlarla sokak köpekleri birbirine..
    14. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    15. BM'den İdlib'e insani yardım
    16. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    17. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    18. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    19. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    20. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    21. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    22. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    23. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    24. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    25. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    26. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    27. İzmir'in düşman işgalinden..
    28. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    29. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    30. Öğrenciler ders başı yaptı
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!