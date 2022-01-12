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Medya Bıkmadılar! Cumhuriyet'ten cari açık yalanı!
Medya

Bıkmadılar! Cumhuriyet'ten cari açık yalanı!

Merkez Bankası dün yaptığı ödemeler dengesi açıklamasında ekim ayında 15.4 milyar dolar olan cari açığın kasım ayında 14,256 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Ancak yalan haber yapmaktan utanmayan Cumhuriyet paçavrası, cari açıktaki bu düşüşü yükseliş gibi okuyucularına duyurarak haberine "Cari fazla tezi çöktü" başlığını attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 14:59:00 -
Bıkmadılar! Cumhuriyet'ten cari açık yalanı!

Merkez Bankası, kasım ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasında her şey açık ve net olmasına rağmen, yalan haber yapmaktan ve tekzip yayınlamaktan bıkmayan Cumhuriyet paçavrası, yine yalana başvurdu.

Cari açık Ekim'de 15.4 milyar dolar

Hatırlanacağı üzere Ekim ayı cari işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamıştı. Bakan Nebati, "2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi" derken, cari açığında ekim ayı itibariyle 15.4 milyar dolara gerilediğini söylemişti. Kasım ayında bu rakam daha da geriledi.

Cari açık Ekim'de 15.4 milyar dolar

TCMB’nin açıkladığı kasım ödemeler dengesi içinde cari işlemler hesabında yine gerileme yaşandı. 12 aylık cari işlemler açığı 15.4 milyar dolardan 14,256 milyar dolara geriledi. Ancak bu rakamlar sanki resmi kurumlar tarafından açıklanmamış gibi Cumhuriyet Gazetesi yine yalana başvurdu.

Cari açık yükseldi dediler

Dünya gazetesi bugün yaptığı haberinde Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak cari açığın yıllık hesapta daraldığını duyurdu. Ancak hükümetin yeni ekonomi modelini kötülemek için manipülasyondan çekinmeyen Cumhuriyet Gazetesi ise aynı haberi, yalanlarla donatarak yıllık cari açığın yükseldiğini yazdı. Yalanlardan utanmayan söz konusu gazete, cari işlemler açığı 15.4 milyar dolardan 14,256 milyar dolara gerilemeyi, "Cari fazla tezi çöktü" başlığıyla okuyucularına duyurdu.


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