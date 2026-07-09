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Yerel BİK Genel Müdürü Çay, İzmir'de gazetecilerle buluştu! Kurumumuz güçlü olursa yerel medya da güçlü olur
Yerel

BİK Genel Müdürü Çay, İzmir'de gazetecilerle buluştu! Kurumumuz güçlü olursa yerel medya da güçlü olur

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BİK Genel Müdürü Çay, İzmir'de gazetecilerle buluştu! Kurumumuz güçlü olursa yerel medya da güçlü olur

İzmir'de düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda gazetecilerin sorun ve taleplerini dinleyen Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, kurumu güçlü tutmak için çalıştıklarını, kurumun güçlenmesinin yerel basını da güçlü tutacağını söyledi.

Çay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda BİK'in basın sektörü açısından önemli ve değerli bir marka olduğunu söyledi.

Kurumun geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çay, "Bu markayı ne kadar daha kıymetlendirebilirsek sektöre kazanımları anlamında önümüzde daha güzel fırsatlar oluşacaktır. Kurumumuz ne kadar güçlü olursa sektöre katkı sağlama anlamında elimizdeki imkanlar da bu kadar güçlenecektir." dedi.

Çay, gazete ve internet yayın mecralarını geliştirmek ve çalışanlarına destek sağlamak adına önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini, birçok ilde basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluştuklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Basın İlan Kurumunu alınan kararlar, yapılan uygulamalarla daha hızlı, daha aktif, sahada daha görünür bir kurum haline getirmek için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bölge toplantıları bizim için ayrı bir öneme sahip. Sizlerin sahada elde ettiği tecrübe, yaşadığı sorunlar burada masaya yatırılıyor. Bu vesileyle bölge basınını bir araya getirme imkanı buluyoruz. Bölge ziyaretleri sonunda çıktılarını bir rapor haline getirip üzerinde çalışmalar yapmayı planlıyoruz."

Konuşmaların ardından İzmir, Muğla, Aydın, Manisa ve Uşak'tan gazete ve internet haber sitesi temsilcileri, sektöre ilişkin sorun ve taleplerini dile getirdi.

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