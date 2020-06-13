Bijonu gevşeyen Komünist Barış Atay’dan tehditvari sözler! ‘Ya sorumlusunu bulursunuz ya da…’

HDP’den Hatay Milletvekili seçilip İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile birlikte Türkiye İşçi Partisi’ne geçen Komünist Barış Atay, bijonlarının kasıtlı olarak gevşetildiğini ileri sürdü.

5 bijonunun da gevşetilmiş olduğunu iddia eden Barış Atay, tehdit savurarak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Antakya’da ve bölgede Partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!"