Bigadiç Belediyesi hangi partide? Bigadiç Belediye başkanı hangi partiden?

Bigadiç Belediyesi yerel seçim sonuçları ile Bigadiç Belediye başkanı ile Bigadiç Belediyesi meclis üyeleri seçilmekte. 31 Mart 2019 tarihinde gerekleşen yerel seçim Bigadiç Belediye seçim sonuçlarına göre, AK Parti’nin Bigadiç belediye başkan adayı İsmail Avcu oyların yüzde 50,75’ini alarak Bigadiç Belediye başkanı seçildi. İYİ Parti’nin Bigadiç belediye başkan adayı Davut Uzuner ise oyların yüzde 47,84’ünü aldı. AK Parti Bigadiç ilçe belediye meclisi seçiminde ise oyların yüzde 51,63’ünü, İYİ Parti oyların yüzde 45,53’ünü, SP 132, BBP 1,07 oy aldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu kimdir?

İsmail Avcu, 1957 yılı Bigadiç doğumludur. İlköğrenimi Işıklar İlköğretim okulunda, Orta öğrenimini Bigadiç’ te, Lise öğrenimini Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

Lise öğreniminden sonra Bigadiç’te ticarete atılmış olup, halen Akaryakıt ticareti ve ihracat işi ile uğraşmaktadır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Bigadiç Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Avcu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 1989-1994 yıllarında İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Başkanımız 2001 yılı AK Parti Kurucu ilçe Başkanıdır. Ayrıca 2002 yılında AK Parti Milletvekili Adayı olmuştur. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti 2. dönem Bigadiç Belediye Başkanı seçilmiştir.