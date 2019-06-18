Biga’da yılın ilk buğdayı satıldı

Biga Ticaret Borsasında sezonun ilk mahsul buğdayı işlem gördü.

Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu. İhaleye Sezen Ticaret Sahibi Faruk Sezen, Kaptanlar Un Fabrikası sahibi Mustafa Karan, Manav Yem sahibi Kazım Manav, Deniz Ticaret sahibi Fahrettin Deniz, Okyay Un sahibi Mesut Okyay, Mis Yem sahibi Bülent Baş ve Ali Çetin, Tarım Ürünlerinden Ali Çetin katıldı.

Sezonun ilk buğdayı Abdiağa köyünden Recep Çınar tarafından getirildi. Bin 467 lira fiyatla satılan buğday, Okyaylar Gıda Sanayi tarafından alındı. Sezonun ilk arpasıKarabiga’dan Hüseyin Özderim tarafından getirildi ve Misyem tarafından bin 173 lira fiyatla alındı. Diğer arpa Adliyeköy’den Ahmet Arslan tarafından getirildi ve bin 177 lira fiyatla Manav Yem Sanayi tarafından alındı. İhale sonunda Recep Çınar’a hediyesini Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Hüseyin Özderim’e hediyesini Bülent Baş, Ahmet Arslan’a hediyesini ise Meclis Başkanı Fahrettin Deniz verdi.