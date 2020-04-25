  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayında pide ve tatlı ikram edecek

2020-04-25 23:27:26 -
Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayında pide ve tatlı ikram edecek

İSTANBUL (AA) - Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayı boyunca pide ve tatlı ikramında bulunacak.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ihtiyacı olan vatandaşlar, derneğin katkılarıyla Biga Kocaköprü yanındaki market önünde kurulan dolaptan 30 gün boyunca ücretsiz pide ve tatlı alabilecek.

Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt, dernek olarak hayata geçirdikleri projede kendilerine ulaştırılan yardımları yine ihtiyacı olanlara aktardıklarını belirterek, "Projede desteği ve emeği büyük olan yönetim kurulumuza ayrıca destek veren tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı