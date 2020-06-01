Bienalin video eserleri, dijital ortamda izlenimine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali, haziran ayında 8 sanatçının filmlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Önceki İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, her hafta iki sanatçının filmini yedi günlüğüne ücretsiz dijital erişime açan bienal, proje sonunda 30'u aşkın filmden oluşan seçkiyi izlemiş olacak.

Bienalin web sitesiyle İKSV Vimeo hesabı üzerinde haziran ayında izlenebilecek filmler şöyle:

5 Haziran'da Zeyno Pekünlü'nün "Kendine ait bir banyo" ile Halil Altındere'nin "Cehennem Melekleri"

12 Haziran'da Song Ming-Ang'ın "Eski Bir Şey, Yeni Bir Şey" ile Vajiko Chachkhiani'nin "Orada Olmayan Kış"

19 Haziran'da Amar Kanwar'ın "Bir Aşk Hikayesi" ile Pelin Tan ve Anton Vidokle'nin "Sanatçılar Cumhuriyeti'nin Çöküşü"

26 Haziran'da Ozan Atalan'ın "Monokrom" ile Armin Linke'nin "Alpler" adlı eserleri



Song Ming-Ang, Pelin Tan ve Anton Vidokle, ve Ozan Atalan’ın filmleri daha önce İstanbul Bienallerinde sergilenmiş olup, programda yer alan diğer eserler ilk kez erişime açılacak.

İstanbul Bienali'nin Yedinci Kıta başlığını taşıyan 16. edisyonu, 14 Eylül- 10 Kasım 2019'da gerçekleştirilmişti.

