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Gündem Bidonları hazırlayın! Ekrem’in su projesi yok
Gündem

Bidonları hazırlayın! Ekrem’in su projesi yok

İcraatlarından çok skandallarıyla gündemde yer alan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yerel seçimler öncesi hazırladığı, “İstanbul’a yeni bir başlangıç” isimli kitapçığında İstanbul’un su sorunuyla ilgili en ufak bir projeye yer vermediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 10:21:00 -
Bidonları hazırlayın! Ekrem’in su projesi yok

 Zekeriya Say  İstanbul 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un su sorunuyla ilgili hiçbir projesinin olmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu tarafından yerel seçimler öncesi hazırlanan ve projelerinin tanıtıldığı 122 sayfalık kitapçıkta su probleminin çözümüyle alakalı tek satıra yer vermediği belirlendi. İstanbul’daki barajlar S.O.S verirken, İmamoğlu yönetiminin hedef saptırmak için Kanal İstanbul’u diline dolaması, su ile alakalı hiçbir projesinin olmadığının da adeta delili oldu.

Musluk var baraj yok

HDP’nin oylarıyla seçilen ve her şeyi yapıyormuş gibi gözükerek hiçbir şey yapmayan İmamoğlu, İstanbul’u felakete sürüklüyor. Seçim kampanyasını “konut ve iş yerlerinin su fiyatlarında %50 indirim yapacağım” vaadiyle yürüten İmamoğlu’nun, İstanbul’un içme suyu sorunuyla ilgili hiçbir hazırlığının olmadığı anlaşıldı. İmamoğlu, projelerini tanıttığı ve kuşe kağıda bastırdığı 122 sayfalık kitapçığında, su sorununu adeta görmezden gelmiş. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti tarafından birbiri ardına açılan şehir hastaneleriyle Türkiye’nin sağlık sisteminde altın çağını yaşadığı bir dönemde, “40 semte 40 doğum evi” yapacağının sözünü veren İmamoğlu, İstanbul için hayati önem arz eden içme suyu sorununu sümen altı etmiş.

Şov var icraat yok

“Kreşlerden, yaz okullarına, yürüme aplikasyonundan, vapur-metro-trende sanata, 15 yeni müzeden, cep parklara, mahalle evlerinden, beceri kurslarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, kadın emeği ofisine, konsept köy uygulamasından müzik festivallerine” kadar ‘olmasa da olur’ denilebilecek yüzlerce vaatte bulunan İmamoğlu, İstanbul’un için hayati önem arz eden su problemini nasıl çözeceğine dair en ufak bir proje bile geliştirmemiş. İstanbul’a yeni bir başlangıç’ isimli kitapçığının 116. sayfasında “camilere can suyu” başlığıyla tarihi çeşmelerine musluk takmayı bile akıl eden(!) İmamoğlu’nun, İstanbul’un hayat kaynağı olan barajlarını hesaba katmaması, yönetim anlayışındaki vizyonsuzluğu gözler önüne serdi.

Barajı sordular kanalı anlattı

Barajlarda doluluk oranının yüzde 19’un altına düştüğü, 30 saatlik su kesintisinin başladığı bir dönemde, İstanbul halkı CHP’li Nurettin Sözen’den beri unuttuğu bidonlarla yeniden tanışmaya hazırlanırken, Ekrem İmamoğlu henüz harekete geçmedi. Gazetecilerin, İstanbul’un barajlardaki doluluk oranının yüzde 19’un altına düşmesiyle ilgili sorularına, “İstanbul’un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu” şeklinde cevap İmamoğlu, planlarını anlatmak yerine kamuoyunu manipüle etmek için ‘Kanal İstanbul’ projesini diline dolayarak hedef şaşırtmaya çalıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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