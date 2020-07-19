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Gündem

'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil’den skandal ‘Ayasofya’ tehdidi

‘Bidon Kafa’ diyerek millete hakaret eden solak yazar Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler üzerinden ‘Ayasofya’ Camii’nin ibadete açılmasıyla ilgili tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 08:44:00 -
'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil’den skandal ‘Ayasofya’ tehdidi

Bugünkü ‘nifak’ köşesinde Ayasofya Camii’nin Danıştay kararıyla yeniden ibadete açılması kararına değinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümeti tehdit etti.

Dış politikada Türkiye’nin dostunun kalmadığını iddia eden Özdil, Ayasofya'nın açılma kararına da vurgu yaparak "Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım" ifadelerini kullandı.

Özdil, "Akdeniz'de yine böyle sıcak bir yaz günüydü." başlıklı yazısında, "Sayın büyüklerimiz elbette attıkları adımları ölçüp biçmiştir, endişe etmemize gerek yoktur ama, ben gene de Akdeniz'e dair yaşanmış iki öyküyü hatırlatayım istedim" diyerek şunları yazdı:

“E, hal böyleyken…Bir tane sevenimiz bile yokken…Bir tane müttefikimiz bile yokken…Türk donanması, Libya kıyılarında, Doğu Akdeniz'de dolaşıyor. Sayın büyüklerimiz elbette attıkları adımları ölçüp biçmiştir, endişe etmemize gerek yoktur ama, ben gene de Akdeniz'e dair yaşanmış iki öyküyü hatırlatayım istedim.Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım.”

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Yorumlar

Türkoğlu

Safını belli etmiştir.Belliydi zaten.
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vedat uşaklıgil ataseven

İSMET İNONU YUNANİSTAN İLE COK DOSTTU... KARISINI VENİZELOS UN KOLUNA TAKIYORDU...
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