'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil’den skandal ‘Ayasofya’ tehdidi

Bugünkü ‘nifak’ köşesinde Ayasofya Camii’nin Danıştay kararıyla yeniden ibadete açılması kararına değinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümeti tehdit etti.

Dış politikada Türkiye’nin dostunun kalmadığını iddia eden Özdil, Ayasofya'nın açılma kararına da vurgu yaparak "Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım" ifadelerini kullandı.

Özdil, "Akdeniz'de yine böyle sıcak bir yaz günüydü." başlıklı yazısında, "Sayın büyüklerimiz elbette attıkları adımları ölçüp biçmiştir, endişe etmemize gerek yoktur ama, ben gene de Akdeniz'e dair yaşanmış iki öyküyü hatırlatayım istedim" diyerek şunları yazdı:

“E, hal böyleyken…Bir tane sevenimiz bile yokken…Bir tane müttefikimiz bile yokken…Türk donanması, Libya kıyılarında, Doğu Akdeniz'de dolaşıyor. Sayın büyüklerimiz elbette attıkları adımları ölçüp biçmiştir, endişe etmemize gerek yoktur ama, ben gene de Akdeniz'e dair yaşanmış iki öyküyü hatırlatayım istedim.Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım.”