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'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil Kur'an eğitimini hedef aldı! "Arap lisanıyla vakit geçirenlerin..."

'Bidon kafa' ve 'göbeğini kaşıyan adam' diyerek vatandaşları aşağılayan 'bidon kafa' lakaplı' Yılmaz Özdil, “Arap lisanıyla vakit geçiren 2019 model mollaların, asalak gibi besiye çekilmesine son verildi” ifadeleriyle Müslümanları hedef aldı. 15 Temmuz'da bankamatik kuyruğuna giren zihniyeti temsil eden Özdil, sokaklarda mermilere göğüs geren Müslümanları 'savaştan kaçtılar' diye yalanlarla hedef alması manidar karşılandı. 'Yozdil' kullanıcı adını kullanan Yılmaz Özdil, konuyu M. Kemal'e bağlamayı da unutmadı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:25
'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil Kur'an eğitimini hedef aldı! "Arap lisanıyla vakit geçirenlerin..."

Paçavra Sözcü'de kendi çapında karaladığı köşede Müslümanlara kin kusan 'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil yine M. Kemal'i kullanarak Müslümanlara iftiralar attı.

M. Kemal’le ilgili kitaplarında anlattığı olayların gerçeği yansıtmadığı, tarihçiler tarafından defalarca ispatlanan Yılmaz Özdil kaleme aldığı son yazısında yine tarihi gerçekleri anlatmak yerine M. Kemal hikayeciliği yaptı. M. Kemal'in Büyük Taarruz öncesi Konya’da bir medrese yaptığı ziyareti diyaloglar haline getiren ve orada yaşananları kafasından kurgulayan Özdil yine Kur'an eğitimi alan Müslümanları hedef aldı.

Bankamatikçilerin 'Yozdil'inden, mermilere göğüs gerenlere 'savaştan kaçtılar' iftirası

15 Temmuz'da bankamatik kuyruğuna giren zihniyeti temsil eden Özdil, sokaklarda mermilere göğüs geren sarıklı ve cübbeli Müslümanları 'savaştan kaçtılar' diye yalanlarla hedef alması manidar karşılandı.

En bilinen olaylardan olan Özbek Tekkesi'nin Kurtuluş Savaşı için Anadolu'ya silah sevkiyatı yaptığı gerçeğini görmezden gelen Yılmaz Özdil, Medrese talebelerinin savaştan kaçmak için, din eğitimi kisvesi altında medreselere kaçtıkları iftirasında bulundu. Özdil, 17-18 yaşındaki gençlerin “Kıdemli sarıklı” diye bahsettiği hocalarına karşı yerlere kadar eğilerek saygı takiyyesi yaptıklarını söyledi.

Özdil'den kurgu hikayeler

Medreseleri tarikat yuvası olarak niteleyen Özdil, Atatürk’ün Konya’daki ziyaretten dolayı çok sinirlendiğini ve burada medrese hocasının tavrından dolayı “Bu asalakların askere alınmaları için emir vereceğim, utanmadan yardım istiyorlar, savaş sona erince bunları mali dayanaklarından, vakıflardan yoksun edeceğim, bu vakıflar mollaların yaşam kaynağıdır, mutlaka son vereceğiz!” diye açıklama yaptığını iddia etti.

Kur'an eğitimini hedef aldı

Konuyu Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin vakıflara yaptığı yardımı kesmesine bağlayan Özdil, üniversitelerde okuyan binlerce öğrenciye burs ve yardım sağlayan vakıflara da dil uzattı.

İBB’nin uygulaması için “Arap lisanıyla vakit geçiren 2019 model mollaların, asalak gibi besiye çekilmesine son verildi” ifadesini kullanan Özdil, Kur'an eğitimi almayı da Arap lisanıyla vakit geçirmek olarak öne sürdü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:25
  1. Konya
  2. Yılmaz Özdil
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Kur'an eğitimi
  5. M. Kemal

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