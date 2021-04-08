  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'ın trilyonluk paketinin ayrıntıları belli oldu
Dünya

Biden'ın trilyonluk paketinin ayrıntıları belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının ayrıntılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 01:44:00 -
Biden'ın trilyonluk paketinin ayrıntıları belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı Vergi Planı'nda, altyapı yatırımları, araştırma ve üretime yönelik destekler için yeni fon oluşturulmasının ve Biden'ın geçen hafta açıkladığı "Amerikan İstihdam Planı"nda yer alan yatırımların 15 yıllık sürede tamamen finanse edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Mevcut kurumlar vergisi rejiminin, şirketlerin üretimlerini ve karlarını yurt dışına kaydırmaları için teşvikler içerdiğine işaret edilen planda, azalan kurumlar vergisi gelirlerinin ABD'nin altyapı, araştırma, teknoloji ve yeşil enerji yatırımlarını finanse etme kabiliyetini engellediği ifade edildi.

Vergi planında, kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltileceği kaydedildi.

Yüzde 15 asgari vergi uygulanacağı ifade edildi

Şirketlerin karlarını denizaşırı ülkelere kaydırarak yükümlülüklerini azaltmalarına veya ortadan kaldırmalarına olanak tanıyan vergi düzenlemeleriyle ilgili boşlukları sıkılaştırmayı amaçlayan planda, çokuluslu şirketlerin ödediği küresel asgari vergi oranın ınyüzde 21'e çıkarılacağı aktarıldı.

Planda, yüksek kar bildiren ancak vergilendirilebilir geliri çok az olan büyük şirketlerin defter gelirlerine yüzde 15 asgari vergi uygulanacağı ifade edildi.

Fosil yakıt sübvansiyonlarının temiz enerji üretimine yönelik teşviklerle değiştirilmesinin de öngörüldüğü planda, yapılan düzenlemelerle gelecek 10 yıl içinde ABD vergi ağına kurumsal karlardan 2 trilyon dolardan fazla getiri sağlanacağı ve şirketlerin karlarını yurt dışına kaydırmalarına neden olan teşviklerin son erdirilmesiyle de yaklaşık 700 milyar dolarlık federal gelir sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu vergi planıyla 15 yılda yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık gelir sağlanacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı
Siyaset

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!
Dünya

Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!

Doğu Türkistan'da binlerce Türk'ü toplama kamplarına gönderen ve dünyanın tepkisini çeken Çin yönetimi, İYİ Parti lideri Akşener ve Ankara B..
ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap
Dünya

ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap

ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu. Kr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay