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Dünya Biden'ın teklifine Putin'den olay cevap
Dünya

Biden'ın teklifine Putin'den olay cevap

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Lideri Vladimir Putin'e İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılması için davette bulunmuştu. Kremlin'den "Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu"na yönelik açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:16:00 -
Biden'ın teklifine Putin'den olay cevap

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılması için davette bulunmuştu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu" ifade edildi.

Beyaz Saray geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 22-23 Nisan'da yapılacak zirveye davetli olan 40 dünya liderinin arasında yer aldığı açıklanmıştı.

Biden-Putin arasındaki gerilim

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

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