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Dünya Biden'ın şoförü gözaltına alındı!
Dünya

Biden'ın şoförü gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 07:29:00 -
Biden'ın şoförü gözaltına alındı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda bulunan aracın şoförünün Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi esnasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı Taj Hotel'de kriz yaşandı.

Biden'ın konvoyundaki araç otele giriş yapınca şoför, "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre, şoförün ifadesinde bir iş insanının kendisini bu otele bırakmasını istediğini, bundan dolayı Taj Hotel'e gittiğini ve iş insanının da güvenlik tarafından durdurulduğu esnada araçta olduğunu söylediği öğrenildi.

Güvenlik protokollerinin farkında olmadığını öne süren şoför, sorgulanmasının ardından serbest bırakıldı ancak Biden'ın konvoyundan çıkarıldı.

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