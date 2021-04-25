Biden'ın skandal açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı: İşte verilen tüm tepkiler ve içimizdeki hainler!

Yeniakit.com.tr

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Nisan'da yaptığı açıklamasında kullandığı 'Ermeni soykırımı' ifadelerine tepki yağdı.

CHP Genel Başkanı kayıplara karıştı!

ABD Başkanı'nın haddi aşan açıklamasından sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayıplara karıştı. CHP Genel Başkanı, '128 milyar dolar' yalanını sabitlediği twitter hesabından son olarak, saatler önce, Dünya Veteriner Hekimler gününü kutladığı bir mesaj paylaştı.

AK Parti tarafından verilen tüm tepkiler şöyle oldu:

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

"Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesini kati surette reddediyoruz ve asla kabul etmiyoruz."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur ama Türkiye- ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"MHP, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı'nı da kınamaktadır. Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır."

İçimizdeki hainler!

HDP'den skandal 'soykırım' açıklaması: 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!'

Boğaziçi değil Ermeni dayanışması

Boğaziçi Dayanışması'ndan Ermenilere skandal destek: "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye’nin yıkımı demektir. 1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz."