Biden'ın seçim ekibinde yer alan isim hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı
Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olan ABD'nin Teksas eyaletinde polis, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'i, seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla gözaltına aldı.
ABD'de Teksas polisi, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'i, seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla gözaltına aldı ve evinde bir arama gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını ve seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.