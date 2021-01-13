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Dünya Biden'ın seçim ekibinde yer alan isim hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı
Dünya

Biden'ın seçim ekibinde yer alan isim hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olan ABD'nin Teksas eyaletinde polis, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'i, seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:17:00 -
Biden'ın seçim ekibinde yer alan isim hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı

ABD'de Teksas polisi, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'i, seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla gözaltına aldı ve evinde bir arama gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını ve seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

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