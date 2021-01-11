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Gündem Biden’ın Ortadoğu’da işgal, kan ve gözyaşı siyaseti devam edecek mi? Ayşe Müzeyyen Taşçı: Amerika'nın dünyada büyük bir suç sicili var
Gündem

Biden’ın Ortadoğu’da işgal, kan ve gözyaşı siyaseti devam edecek mi? Ayşe Müzeyyen Taşçı: Amerika'nın dünyada büyük bir suç sicili var

Amerika’yı Joe Biden’in görevi devralacağı 20 Ocak gününde büyük olayların yaşanacağı korkusu sardı. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde, yeni dönemde ABD’nin Ortadoğu politikasında olabilecek gelişmeleri değerlendirdi. Taşçı, "Amerika'nın dünyada büyük bir suç sicili var ve bunun hesabını vermelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:57:00 - 2021-01-11 22:08:52
Biden’ın Ortadoğu’da işgal, kan ve gözyaşı siyaseti devam edecek mi? Ayşe Müzeyyen Taşçı: Amerika'nın dünyada büyük bir suç sicili var

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Biden’ın  seçilmesinin ardından en çok “Ortadoğu’da dengeler nasıl değişecek?” sorusunun yanıtı aranıyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında yeni dönemde Ortadoğu’da yaşanacakların ayrıntılarını anlattı. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=QSKswbUeSDQ&feature=youtu.be

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