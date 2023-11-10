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Gündem Biden'ın konuşması 'ateşkes' sloganlarıyla yarıda kesildi!
Gündem

Biden'ın konuşması 'ateşkes' sloganlarıyla yarıda kesildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 00:47:00 - 2023-11-10 00:54:16

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, "Gazze'de ateşkes" sloganıyla yarıda kesildi.

İsrail’in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi.

ABD Başkanı'nın konuşması yarıda kesilirken, protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

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