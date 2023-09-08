  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Afrika'ya savunma sanayii ihracatı! İmzalar atıldı

Almanya'da okul kural önerisi: Okullarda tek tip öğrenci kıyafetleri tercih olayı yine gündem oldu

Elon Musk'tan Rusya-Ukrayna savaşına müdahale

Altın için Tuna Kaya'dan altına yatırım yapacaklara uyarı: Gram altında yatırımcılar için son tahmini! İlan etti

Sanayi Bakanı: Buradaki çalışmalar devam ediyor! Türkiye ile Avrupa Birliği arasında dijital dönüşümü açıklaması

Selçuk Bayraktar'dan müjde: Yerli ve Milli Teknoloji hamlesi! X platformunda paylaşımı burada

Son dakika... Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması

Yine "eğlence mekanı" yine ölüm!

Ankara'nın göbeğinde korku dolu anlar! Köpek sürüsü kadın ve çocuğun etrafını sardı

Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı
Dünya Biden'ın kafa yine gitti! Onur Madalyası törenini aniden terk etti
Dünya

Biden'ın kafa yine gitti! Onur Madalyası törenini aniden terk etti

Yeniakit Publisher
2023-09-08 00:31:00 -

Sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de katıldığı Onur Madalyası törenini aniden terk etti. O sırada orada olanlar neye uğradığını şaşırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gafla yine ülke gündemine oturdu. 80 yaşındaki Biden, bu kez de Onur Madalyası töreninde bir anda salonu terk etti. O anlar ve salonda bulunan davetlilerin şaşkınlıkları saniye saniye kaydedildi.

Bir anda salonu terk etti

İlerleyen yaşına rağmen ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden, Onur Madalyası töreninden aniden salondan çıktı. Salondaki davetlilerin şaşkın bakışları altından salondan ayrılan Biden'ın o anları kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Daha önce de bir çok gafa imza attı

Ülkede tartışmalara neden olan ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından sıkça eleştirilen Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Başkanlık uçağına binerken merdivenlerde düşmesi, havayı selamlaması, toplantılarda uyuklaması, siyasetçilerin ve ülkelerin isimlerini karıştırması ve gazetecilere demeç verirken kullandığı ifadeler, ABD basınında 80 yaşındaki demokrat liderin zihinsel durumuna ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor.

Biden'a destekler azalıyor

Öte yandan, siyasetle ilgili kamuoyu araştırmaları yapan RealClearPolitics'e göre, Ağustos 2021'de ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana ilk defa, Biden'ın başkanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 43'lere kadar geriledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23