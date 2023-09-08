Biden'ın kafa yine gitti! Onur Madalyası törenini aniden terk etti

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gafla yine ülke gündemine oturdu. 80 yaşındaki Biden, bu kez de Onur Madalyası töreninde bir anda salonu terk etti. O anlar ve salonda bulunan davetlilerin şaşkınlıkları saniye saniye kaydedildi.

Bir anda salonu terk etti

İlerleyen yaşına rağmen ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden, Onur Madalyası töreninden aniden salondan çıktı. Salondaki davetlilerin şaşkın bakışları altından salondan ayrılan Biden'ın o anları kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Daha önce de bir çok gafa imza attı

Ülkede tartışmalara neden olan ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından sıkça eleştirilen Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Başkanlık uçağına binerken merdivenlerde düşmesi, havayı selamlaması, toplantılarda uyuklaması, siyasetçilerin ve ülkelerin isimlerini karıştırması ve gazetecilere demeç verirken kullandığı ifadeler, ABD basınında 80 yaşındaki demokrat liderin zihinsel durumuna ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor.

Biden'a destekler azalıyor

Öte yandan, siyasetle ilgili kamuoyu araştırmaları yapan RealClearPolitics'e göre, Ağustos 2021'de ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana ilk defa, Biden'ın başkanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 43'lere kadar geriledi.

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