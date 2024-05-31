Biden’ın hokkabazlığını ifşalayıp istifa ettiler! ABD’yi sallayan olay

yeniakit.com.tr

Terör oluşumu İsrail, dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik soykırıma devam ediyor. Terör hamisi ABD ise, Tel Aviv’deki teröristbaşına en büyük desteği sağlıyor. 17 milyar dolarlık yardımla İsrail’in tüm ihtiyaçlarını karşılayan emperyalist ABD, dünya kamuoyuna da savaşın gidişatıyla ilgili yalan beyanlarda bulunuyor.

“Ya istifa et ya da kovarız”

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkilisi Alexander Smith, Filistin’deki anne ve çocuk ölümleri üzerine bir rapor hazırladı. Söz konusu rapor, geçen hafta USAID yönetimi tarafından son anda iptal edilerek kamuoyu ile paylaşılmadı. Smith, rapor nedeniyle kendisine yönetimin iki seçenek sunduğunu ve, “Ya istifa et ya da biz kovalım” dediklerini açıkladı.

Kıdemli danışman olarak görevini sürdüren Smith, USAID’de geçirdiği dört yılın ardından Pazartesi günü istifa etmek zorunda kaldı. Kurumun başkanı Samantha Power’a yazdığı istifa mektubunda Smith, USAID’in farklı ülkelere ve insani krizlere yaklaşımındaki tutarsızlıklardan ve Filistinlilere yönelik genel muameleden şikayet etti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irkçılık vurgusu yaptı

İstifa mektubunda Alexander Smith, ABD’lilerin ırkçı yaklaşımına dikkat çekerek, “Belirli bir gubun insan olarak kabul edilmediği, cinsiyet ve insan hakları ilkelerinin, ırklarına bağlı olarak bazıları için geçerli olup diğerleri için geçerli olmadığı bir ortamda işimi yapamam” diye yazdı.

İsrail yalanı nedeniyle istifa etti

Salı günü ise, Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu yetkililerinden Stacy Gilbert, bakanlık tarafından kongreye sunulan raporda, “İsrail’in Gazzelilere yönelik yardımı engellemediği” yönündeki komik ifadeler nedeniyle istifa etti.

Washington Post’ta yer alan habere göre Gilbert, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Mayıs'ta Kongre'ye sunduğu ve İsrail'in Gazze savaşının ilk aylarında “tam olarak işbirliği yapmadığını” ancak son zamanlarda “insani yardım erişimini önemli ölçüde arttırdığını” belirten resmi rapora itiraz etti.

ABD’nin insan aklıyla alay eden raporunun aksine, Nisan’dan bu yana sevkiyat neredeyse sıfıra düştü.

Gilbert’in istifasıyla ilgili bir soru üzerine Dışişleri Bakanlığı sözcüsü “farklı bakış açılarını memnuniyetle karşıladığımızı ve bunun bizi daha güçlü kıldığına inandığımızı açıkça belirttik” dedi ve aklında demokrasi vurgusu yapmaya kalktı.

Resmi istifa sayısı 9’a yükseldi

Smith ve Gilbert ile birlikte ABD'nin Gazze politikası nedeniyle istifa eden Biden yönetimi yetkililerinin sayısı dokuza yükselirken, ilk istifa eden Josh Paul, en az iki düzine yetkilinin daha kamuoyuna açıklama yapmadan sessizce ayrıldığını söyledi.

Paul, “Yakın gelecekte kendi çalışma alanlarında benzer kaygılar taşıyan başka yetkililerin de istifa edeceğini biliyorum” dedi.