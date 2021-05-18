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Dünya Biden'ın gençlik yıllarındaki 'İsrail' konuşması şoke etti
Dünya

Biden'ın gençlik yıllarındaki 'İsrail' konuşması şoke etti

Gazze'de katliam yapan İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onaylana ABD Başkanı Joe Biden'ın gençlik yıllarında İsraille ilgili yaptığı konuşması şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 17:42:00 - 2021-05-18 18:10:11

İsrail'in Gazze'ye saldırmasından sonra İsrail'e mühimmat sattığı ortaya çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın gençliğindeki bir videosu şoke etkisi yaptı.

ABD Başkanı Biden'ın gençliğinde bir programda yaptığı konuşma, İsrail'in ve bölgede yürütülen siyonist projenin temellerini ortaya çıkardı. Konuşmanın yer aldığı 30 saniyelik video kaydı, dikkat çeken detaylar barındırıyor.

"Asla özür dilemeyeceğiz"

İsrail'e olan bağlılığını en kalbi duygularıyla ifade eden ve yer yer coşkusundan sesini yükselten genç Biden, İsrail'e olan destekleri için asla özür dilemeyeceğini ifade ediyor.

"İsrail olmasaydı, biz icat etmek zorunda kalırdık"

O gün yapılan destek ile İsrail'e hibe edilen 3 milyon Amerikan doları için "Hayatımızda harcadığımız en iyi para İsrail'e olan bu yatırımımızdır!" diyen Biden, konuşmasına şöyle devam ediyor:

"Eğer Orta Doğu'da bir İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumamız için, kendimiz bir tane icat etmek zorunda kalırdık."

 

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