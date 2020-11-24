  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu
Aktüel

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu

Blinken: - "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var" - Biden'ın BM Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield: - "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:18:37 -
Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var.'' dedi.

Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.

Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı
Teknoloji

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, etrafından topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Uçan arabanın test denemesinde başarı sağla..
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınmaya devam ederken "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna an itibariyle yanıt..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay