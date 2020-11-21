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Aktüel Biden'ın danışmanı Blinken'den Mısır'da insan hakları savunucularının tutuklanmasına tepki
Aktüel

Biden'ın danışmanı Blinken'den Mısır'da insan hakları savunucularının tutuklanmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:22:29 -
Biden'ın danışmanı Blinken'den Mısır'da insan hakları savunucularının tutuklanmasına tepki

ANKARA (AA) - Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Mısır Kişisel Haklar İnisiyatifi (EIPR) direktörü ve iki yöneticisinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın dış politika danışmanlığını yapan Blinken, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, EIPR Direktörü Jasir Abrürrezak ile örgütün iki yöneticisinin Mısır makamlarınca gözaltına alınmalarını eleştirdi.

Abrürrezak ve 2 yönetici hakkında, 3 Kasım'da bazı üst düzey yabancı diplomatlara Mısır'daki insan haklarının durumu konusunda bilgilendirmek üzere toplantı düzenledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi İnsan Hakları ve Emek Bürosunun gözaltı kararını eleştiren mesajını yeniden paylaşarak, "Mısır'ın EIPR'nin 3 çalışanını gözaltına alması kaygı verici. Yabancı diplomatlarla buluşmak suç değildir. İnsan haklarını savunmak da..." ifadesini kullandı.

ABD'de Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, Mısır'daki insan hakları ihlallerine yönelik kayıtsız tavrı nedeniyle eleştiriliyordu. Joe Biden, seçim kampanyasında insan haklarına daha fazla hassasiyet içeren bir dış politika uygulama vaadinde bulunmuştu.

Biden'a yakın isimlerden biri olan Blinken'ın yeni yönetimde Dışişleri Bakanlığı veya Ulusal Güvenlik Danışmanlığı gibi dış politika açısından kritik bir göreve getirilebileceği öngörülüyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle devirerek iktidarı ele geçiren Sisi'nin iktidarı döneminde binlerce siyasi muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklanarak hapse atılmıştı.


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