Biden’ı yalanlayan Netanyahu’dan ABD’ye skandal çağrı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'de olası ateşkesle ilgili son durumu ve Tel Aviv'in sürece yaklaşımını değerlendirdi.

Netanyahu, "Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığı yönündeki söylemini doğru buluyor musunuz?" sorusuna net bir ifadeyle, "Hayır, bu doğru değil." yanıtını verdi.

“Hamas'a taviz vermesi için baskı yapın”

ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyuna duyurduğu anlaşmaya da temmuz ayında gündeme gelen anlaşmaya da Hamas'ın "hayır" dediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın tek isteğinin "İsrail askerlerinin Gazze'den çıkması" olduğunu iddia etti.

Geçen hafta sonu 6 İsrailli esirin hayatını kaybetmesinin ardından halen İsrail'den taviz beklemenin yanlış olduğunu ifade eden Netanyahu, isim vermeden ABD yönetimine, "bizim yerimize Hamas'a taviz vermesi için baskı yapın" mesajını verdi.