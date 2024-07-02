Biden'ı sadece Obama ikna edebilir! Bakın nasıl tuzak kurulmuş

haber7.com yazarı Erkan Talu, Donald Trump ve Joe Biden arasında CNN International’da gerçekleşen münazarayı değerlendirdi. Talu, Biden'ın performansının Demokrat Parti içinde büyük endişe oluşturduğunu belirtti. Hillary Clinton'ın eski yardımcısının, Biden'ın başarısız olması için tuzak kurulduğunu iddia ettiğini aktaran Talu, münazaranın Biden'ın yaşından dolayı eleştirilmesine neden olduğunu ifade etti​. Talu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta CNN International stüdyosunda gerçekleşen Donald Trump-Joe Biden münazarası sonrasında Amerika seçim atmosferine de girmiş oldu.

81 yaşındaki Biden ile 78 yaşındaki Trump karşı karşıya gelirken, Biden'ın münazara sırasında lafları dolandırması ve konudan konuya atlayarak konuşması Demokratları karıştırdı.

Birçok Demokrat Parti üyesi ve bağışçı, Biden'ın performansını yerden yere vururken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

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"YUMUŞAK DARBE" İDDİALARI

İngiliz Mail on Sunday'e konuşan kaynaklar, Biden'ın kasten başarısız olması için tuzak kurulduğunu öne sürdü. Hillary Clinton'ın eski bir yardımcısı, "Daha önce hiç bu kadar erken bir tartışma olmamıştı. Geleneksel olarak münazaralar Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti kongrelerinden sonra yapılır." dedi. Biden'ın kötü gösterilmesi için bu programın yapıldığı belirtilirken, ileri yaşı dolayısıyla sık sık eleştiri okları çevrilen Biden'ın "yumuşak bir darbe" ile görevden alınmak istendiği de belirtildi. Kaynak, "Genelde ilk münazaralar Kasım ayında yapılan seçimlerden önce Eylül ayının başında yapılır." derken, "Biden'ın yakın çevresi erken bir münazara istedi. Bunun sebebi olarak da onun ülkeyi yönetecek kadar iyi durumda olmadığı ve bunun da bir süredir bilindiği gösterildi." ifadesini kullanırken, yumuşak darbe kavramını ortaya attı.

ADAY DEĞİŞTİRME PLANI MI VAR?

Öte yandan İngiliz medyasına konuşan kaynaklar, "Biden'ı, Trump'ın önünde erkenden test etmek istediler, eğer başarısız olursa onu zamanında değiştirmek için. Elbette çok feci bir şekilde çuvalladı Biden." dedi.

Bir diğer kaynak ise, "Demokratlar açık açık Biden'ı destekliyor çünkü ABD Başkanı'na sadık gözükmemek istemiyorlar fakat gizli konuşmalarda bir süredir Biden'ın çok yaşlı olduğu Trump'ı yenemeyeceği konuşuluyor" ifadesini kullandı.

YENİ ADAY HAREKETE GEÇTİ

Biden'ın yarıştan çekilmesi durumunda, Demokratlar adına yarışması beklenen Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın, haftalar önce gizlice bir ekibini Washington'a gönderdiğini ve burada hazırlıklar yaptığı belirtildi.

"BIDEN'I SADECE OBAMA İKNA EDEBİLİR"

Öte yandan ABD medyası, Biden'ı yarıştan çekilmeye ikna edecek tek ismin eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu yazdı. Bir kaynak, "Obama, Joe Biden'ın eşi ve kız kardeşinden sonra Başkan'ı ikna edebilecek belki de tek insan." yorumunu yaparken, bazı büyük bağışçıların Obama'ya, Biden'ı ikna etmesi için baskı yaptığı aktarıldı.

Clinton'ın ismini açıklamayan eski yardımcısı, "Gelecek yeni anketlerle parti içinde hesaplaşmalar olabilir. Kapalı kapılar arkasında birçok anlaşma yapılabilir. Joe, yarışı bırakma kararı verene kadar kimse açıklama yapmayacak. Biden inatçı bir genç adamdı ve şimdi de inatçı bir yaşlı adam." dedi."