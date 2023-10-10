Biden'dan yeni İsrail açıklaması

Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle; 14 Amerikalı vatandaş öldürüldü, bebekler öldürüldü. Genç insanlar bir müzik festivalinde barışı kutlarken öldürüldü. Aileler saatler boyunca korku içinde saklandılar. Dikkat çekmekten korktular. Bu tramvalar hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Hala birçok aile yakınlarından haber bekliyor. Hamas şu an onları idam etmekle tehdit ediyor. Hamas'ın dehşeti ve elleri kanlılığı DEAŞ'ın en kötü katliamlarını hatırlatıyor. Şu konuda çok net olmalıyız: Biz İsrail'in yanında duruyoruz. Hamas, Filistinlilerin adına hareket etmiyor. Filistinli sivilleri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Dünya üzerindeki her ulus gibi İsrail de cevap verme hakkına sahip. Netanyahu'ya dedim ki ABD'de onların hızlı, kararlı saldırısını destekliyor. ABD'nin isteği daha güvenli ve güçlü İsrail. İsrail halkının yanındayız. Benim ekibim yakın iletişimde. Ekibimi istihbarat paylaşmak üzerine görevlendirdim. İsrailli mevkidaşlarına danışmanlık sağlayacaklar. Demir Kubbe için destekte bulunacağız.

Rehinelerle ilgili açıklama

ABD vatandaşlarının rehin tutulduğunda onların güvenliklerini sağlamak benim en büyük görevim. Caydırcılığımızı arttırmak üzere uçak gemimizi bölgeye gönderdik. Herhangi bir örgüt bu durumdan avantaj sağlamak isteyen herhangi biri size tek bir kelimem var; yapmayın. Günler boyu ortaklarımızla iletişimimizin üzerine konuştuk. ABD şehirlerinde polis departmanları Yahudi hayatlarını güvene almak için harekete geçti. Şu net, ABD'de nefrete yer yok. Yahudilere karşı yer yok Müslümanlara karşı yok. Bu kötülüğü reddediyoruz. Bu yüzden varız.

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