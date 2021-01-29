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Dünya Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin
Dünya

Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Richard Mills, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan derhal çekilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:15:00 -
Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden Türkiye'ye skandal bir çağrı geldi.

ABD, yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek Türkiye ve Rusya'dan Libya'daki güçlerini derhal geri çekmesini istedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi büyükelçisi Richard Mills, Türk ve Rus askerlerinin Libya'dan çekilmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Libya konulu bir oturumda konuşan Mills, Libya'dan tüm yabancı askerlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil tüm yabancı tarafları, Libya'nın egemenliğine saygıya ve Libya'daki askeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Libya'da taraflar 23 Ekim'de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti. Tanınan süre Cumartesi günü sona ererken sahada bir değişiklik olmadığı bildiriliyor.

"Vekalet güçlerinizi çekin"

ABD'li elçi Mills, BMGK'daki konuşmasında "Ekim ateşkes anlaşmasına dayanarak Türkiye ve Rusya'yı, güçlerini ülkeden çekme işlemlerini derhal başlatmaya, topladıkları, finanse ettikleri, konuşlandırdıkları ve destek verdikleri yabancı paralı askerler ve askeri vekalet güçlerini Libya'dan çekmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

BM tahminlerine göre Libya'da yaklaşık 20 bin yabancı askeri güç ve paralı asker bulunuyor. Türkiye, Trablus merkezli ve BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine; BAE, Mısır ve Rusya ise ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

Kaynak: DW Türkçe

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Yorumlar

Turkmelayt

Sevgili Dostum Biden...
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dürüst

Oyun sahnesinde tek başına oynamak DANSÖZ lere has bir oyundur,rahat kıvıra bilmek için bunu istiyor.
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