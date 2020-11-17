  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'dan Trump'a çağrı: İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir
Dünya

Biden'dan Trump'a çağrı: İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin koronavirüs aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, iş birliği yapılmazsa daha fazla insanın öleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 01:28:00 -
Biden'dan Trump'a çağrı: İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı. Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakaliriz. Zor olacak ama başarabiriz." dedi.

Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa, geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, "İşbriliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir." dedi.

Küçük iş yerleri ve girişimcilirin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongre'sinin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi.

Temiz enerji, elektrikli araba marketi ile milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağından bahseden Biden, ABD'de üretim yapmayan hiçbir şirket ile sözleşme yapmayacaklarını kaydetti.

Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda terettüd etmem." yanıtını verdi.

Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebeninin Trump olduğunu savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi
Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye küstah bir şekilde yaptırım tehdidinde bulundu. Beaune, Türkiy..
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Hasta sayısı ise..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay