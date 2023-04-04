  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'dan 'Trump' çıkışı: Polise güveniyorum
Dünya

Biden'dan 'Trump' çıkışı: Polise güveniyorum

Yeniakit Publisher
2023-04-04 05:13:00 -
Biden'dan 'Trump' çıkışı: Polise güveniyorum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın yarın hakim karşısına çıkmasyla ilgili beklenen protestolar karşısında endişelenmediğini, New York Polis Departmanına güvendiğini söyledi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine giden Biden, burada temiz hidrojen üreten bir elektrik santralini ziyaret etti.

Biden, burada yaptığı konuşmada, yakıt tasarrufu ve temiz enerjilerin önemine değindi. Biden, bu kapsamda kendi idaresi altında yaptıkları yatırımlardan bahsetti.

Konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Trump'ın New York'ta hakim karşısına çıkacak olmasıyla ilgili herhangi bir taşkınlık olması ihtimalinden endişelenip endişelenmediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, New York Polis Departmanına güveniyorum" şeklinde cevapladı.

Biden, mevcut hukuk sistemine inancı olup olmadığına ilişkin bir soruya ise "Evet." yanıtını verdi.

Beyaz Saray'dan barışçıl olunması çağrısı

Biden'ın programı nedeniyle seyahat ettikleri uçakta soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton da protesto ihtimaline karşı insanları barışçıl kalmaya çağırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün düzenlediği basın toplantısında, protestolarda yaşanabilecek olası taşkınlıklara karşı şehirde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmişti.

Trump'ın suçlanması

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Bu saatlerde New York'a gelerek 5. Cadde'deki rezidansında konaklaması beklenen Trump'ın, ifade için yarın New York bölge mahkemesine gitmesi bekleniyor.

ABD medyasında, henüz açıklanmayan Trump hakkındaki iddianamede, "sus payı" ödemesi ve kampanya yasalarını ihlal etmenin dışında 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Joe Biden gaf yaptı! Meclis kahkahalara boğuldu
Joe Biden gaf yaptı! Meclis kahkahalara boğuldu

Gündem

Joe Biden gaf yaptı! Meclis kahkahalara boğuldu

Silahlı saldırının ardından Biden'dan flaş çağrı
Silahlı saldırının ardından Biden'dan flaş çağrı

Dünya

Silahlı saldırının ardından Biden'dan flaş çağrı

Biden o iddiaları reddetti! Sahibiniz İsrail mi?
Biden o iddiaları reddetti! Sahibiniz İsrail mi?

Gündem

Biden o iddiaları reddetti! Sahibiniz İsrail mi?

Şeytanların kavgası! Netanyahu ve Biden birbirine girdi
Şeytanların kavgası! Netanyahu ve Biden birbirine girdi

Dünya

Şeytanların kavgası! Netanyahu ve Biden birbirine girdi

Biden'ın Netanyahu'ya yargı reformuyla ilgili adım! İddia edilen olay: Özel mesaj gönderdi! Sert tepki yağdı
Biden'ın Netanyahu'ya yargı reformuyla ilgili adım! İddia edilen olay: Özel mesaj gönderdi! Sert tepki yağdı

Dünya

Biden'ın Netanyahu'ya yargı reformuyla ilgili adım! İddia edilen olay: Özel mesaj gönderdi! Sert tepki yağdı

Biden, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü
Biden, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü

Dünya

Biden, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23