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Dünya Biden'dan şaşkına çeviren hareket! Göreve gelir gelmez...
Dünya

Biden'dan şaşkına çeviren hareket! Göreve gelir gelmez...

ABD'nin 46. Başkanı olan 78 yaşındaki Joe Biden, ABD başkanı olarak Twitter'da 'POTUS' isimli hesabı kullanmaya başladı. Toplamda 12 kişiyi takip eden Biden'ın takip ettiği tek ünlü isim ise sunucu Chrissy Teigen oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:25:00 -
Biden'dan şaşkına çeviren hareket! Göreve gelir gelmez...

Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak Twitter'da "POTUS" adlı başkanlık hesabını kullanmaya başladı.

Biden ve ekibi hesabı devraldıktan sonra POTUS'un sadece 12 hesabı takip ettiği ortaya çıktı. Bu kısa sürede değişebilir, ancak şu anda orada sadece 12 takip edilen var.

Bunların çoğu, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler. Ancak takip edilen bir isim çok şaşırtıcı.

Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü Chrissy Teigen. Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmiyor.

Teigen de şaşkın

Amerikalı model, televizyon sunucusu ve senarist Teigen, gazeteci Gabe Fleisher'ın bu durumdan bahsettiği tweet'ini paylaşarak "Aman Tanrım" diyerek tepkisini dile getirdi.

35 yaşındaki Teigen, 2010 yılında her yıl düzenlenen Sports Illustrated Swimsuit Issue'da model olarak çıkış yaptı ve daha sonra 2014'te Nina Agdal ve Lily Aldridge ile birlikte 50. yıl dönümü kapağında yer aldı.

Ardından pek çok dergiye kapak olan ve televizyon sunuculuğu, senaristlik yapan Teigen, Trump'ı eleştirmesiyle, Demokrat Parti’yi desteklediğini açıklamasıyla da öne çıktı.

 

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