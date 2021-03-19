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Dünya Biden'dan Putin'in görüşme talebine cevap
Dünya

Biden'dan Putin'in görüşme talebine cevap

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Lideri Vladimir Putin'den gelen "online" görüşme talebine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 19:05:00 -
Biden'dan Putin'in görüşme talebine cevap

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün kendisini online ve canlı görüşmeye davet etmesiyle ilgili olarak ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' yanıtını verdi. Marine One helikopterine binerken gazetecilere demeç veren Biden, "Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar" ile ilgili soruya ise ''Zamanla gelecek'' yanıtını verdi.

Biden'ın tartışmalı sözlerinin ardından Putin'den bir açıklama gelmişti. Putin, Biden'i yarın ya da pazartesi günü canlı yayında konuşmaya davet etmişti

 

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