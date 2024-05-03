Biden'dan protestolar için ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ülke geneline yayılan protestolar hakkında ilk kez konuştu ve “Şiddet içeren gösterilere müsaade yok, barışçıl olanlara var. Eğer şiddet olursa bu kanunlara aykırıdır. Mülke zarar vermek barışçıl bir gösteri değildir, kanuna aykırıdır. Vandalizm, izinsiz mülke girmek, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyet törenlerini zorla iptal ettirmek, bunların hiçbiri barışçıl gösteriler değildir” dedi.

Eski Başkan Aday Adayı ve Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Biden'ın süreci yönetme şekline tepki göstererek "Kampanyası açısından, biliyorsunuz, geriye dönüp bakıyorum ve başkaları da bu göndermeyi yapıyor, burası Biden'ın Vietnam'ı olabilir. Lyndon Johnson birçok açıdan yurt içinde çok ama çok iyi bir başkandı ve bazı önemli mevzuatlar ortaya koydu. 68'de Vietnam hakkındaki görüşlerine karşı çıkılması nedeniyle aday olmamayı tercih etti. Ve Başkan Biden'ın kendisini sadece gençleri değil, demokratik tabanın çoğunu da yabancılaştıracak bir konuma sokmasından çok endişeleniyorum. Benim için ironik olan şey, biliyorsunuz, Columbia veya Ucla’daki protestocular hakkında konuşuyoruz ve onların sadece protestocular olmadığını anlıyoruz. Amerikan halkının güçlü bir çoğunluğu ABD vergi mükelleflerinin daha fazla dolarının Netanyahu'nun Filistin halkını yok etmesine harcanmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

Biden, "Amerika’da hiçbir kampüste antisemitizme veya Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır. İster antisemitizm ister İslamofobi, ister Arap Amerikalılara ya da Filistinli Amerikalılara karşı ayrımcılık olsun, hiçbir türde nefret söylemine veya şiddete yer yoktur. Bu kesinlikle yanlış. Amerika'da ırkçılığa yer yoktur. Hepsi yanlış. Bu Amerikan tarzı değil” sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın bu sözlerinin ardından Arap-Amerikalı seçmenlerden oluşan bağımsız ulusal hareket, onu savaş karşıtı protestoculara kara leke sürmekle suçladı.

Grubun lideri, "Biden'ın ülke çapındaki gençleri veya siyasetini değiştirmesini isteyen yarım milyondan fazla kararsız seçmeni dinlemediği açık. Umarız çok geç olmadan bizi duyar" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden ülke geneline yayılan protestolar hakkında ilk kez konuştu ve “Şiddet içeren gösterilere müsaade yok, barışçıl olanlara var. Eğer şiddet olursa bu kanunlara aykırıdır. Mülke zarar vermek barışçıl bir gösteri değildir, kanuna aykırıdır. Vandalizm, izinsiz mülke girmek, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyet törenlerini zorla iptal ettirmek, bunların hiçbiri barışçıl gösteriler değildir” dedi.

Eski Başkan Aday Adayı ve Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Biden'ın süreci yönetme şekline tepki göstererek "Kampanyası açısından, biliyorsunuz, geriye dönüp bakıyorum ve başkaları da bu göndermeyi yapıyor, burası Biden'ın Vietnam'ı olabilir. Lyndon Johnson birçok açıdan yurt içinde çok ama çok iyi bir başkandı ve bazı önemli mevzuatlar ortaya koydu. 68'de Vietnam hakkındaki görüşlerine karşı çıkılması nedeniyle aday olmamayı tercih etti. Ve Başkan Biden'ın kendisini sadece gençleri değil, demokratik tabanın çoğunu da yabancılaştıracak bir konuma sokmasından çok endişeleniyorum. Benim için ironik olan şey, biliyorsunuz, Columbia veya Ucla’daki protestocular hakkında konuşuyoruz ve onların sadece protestocular olmadığını anlıyoruz. Amerikan halkının güçlü bir çoğunluğu ABD vergi mükelleflerinin daha fazla dolarının Netanyahu'nun Filistin halkını yok etmesine harcanmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

Biden, "Amerika’da hiçbir kampüste antisemitizme veya Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır. İster antisemitizm ister İslamofobi, ister Arap Amerikalılara ya da Filistinli Amerikalılara karşı ayrımcılık olsun, hiçbir türde nefret söylemine veya şiddete yer yoktur. Bu kesinlikle yanlış. Amerika'da ırkçılığa yer yoktur. Hepsi yanlış. Bu Amerikan tarzı değil” sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın bu sözlerinin ardından Arap-Amerikalı seçmenlerden oluşan bağımsız ulusal hareket, onu savaş karşıtı protestoculara kara leke sürmekle suçladı.

Grubun lideri, "Biden'ın ülke çapındaki gençleri veya siyasetini değiştirmesini isteyen yarım milyondan fazla kararsız seçmeni dinlemediği açık. Umarız çok geç olmadan bizi duyar" ifadelerini kullandı.

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