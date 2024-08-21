  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'dan nükleer çatışma talimatı
Dünya

Biden'dan nükleer çatışma talimatı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 01:30:00 -
Biden'dan nükleer çatışma talimatı

New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiğini iddia etti.

Gazete, mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını öne sürdü.

Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanının Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi.

Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı.

Haberde, ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin haziranda bu belgeye atıfta bulunduğu anımsatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vaddi'nin "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden" bahsettiği hatırlatılan haberde, daha önce Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.


Kaynak: AA

Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi
Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi

Teknoloji

Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi

Yapay zekaya nükleer destek
Yapay zekaya nükleer destek

Teknoloji

Yapay zekaya nükleer destek

Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı
Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı

Dünya

Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı

Rosatom'dan Zaporijya Nükleer santrali açıklaması!
Rosatom'dan Zaporijya Nükleer santrali açıklaması!

Dünya

Rosatom'dan Zaporijya Nükleer santrali açıklaması!

Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı
Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Gündem

Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

İran ve İslam dünyası gerçek güç dengesine ulaşmak için daha ne bekliyor? "Nükleer" detayı dikkat çekti
İran ve İslam dünyası gerçek güç dengesine ulaşmak için daha ne bekliyor? "Nükleer" detayı dikkat çekti

Medya

İran ve İslam dünyası gerçek güç dengesine ulaşmak için daha ne bekliyor? "Nükleer" detayı dikkat çekti

ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı
ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı

Gündem

ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı

Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!
Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!

Gündem

Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!

Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!
Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!

Dünya

Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!

Çin'den nükleer enerji hamlesi
Çin'den nükleer enerji hamlesi

Teknoloji

Çin'den nükleer enerji hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23