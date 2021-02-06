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Dünya Biden'dan kritik Trump kararı
Dünya

Biden'dan kritik Trump kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın “kontrol dışı davranışları” nedeniyle istihbarat raporlarına erişimi olmaması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 22:57:00 -
Biden'dan kritik Trump kararı

CBS’e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü. ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

ABD tarihinde bir ilk

New York Times'a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.

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