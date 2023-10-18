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Gündem Biden'dan kritik Ortadoğu ziyareti! Hastane katliamı sonrası liderler randevularını iptal etti
Gündem

Biden'dan kritik Ortadoğu ziyareti! Hastane katliamı sonrası liderler randevularını iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-10-18 08:04:00 -
Biden'dan kritik Ortadoğu ziyareti! Hastane katliamı sonrası liderler randevularını iptal etti

İsrail-Hamas savaşının sahada daha da karmaşık hale gelmesinin öngörüldüğü kritik bir dönemde ABD Başkanı Biden bugün Ortadoğu’ya geliyor. Dünkü hastane katliamı nedeniyle Ürdün ziyaretini yarıda keserek Batı Şeria’ya döneceği açıklanan Filistin Lideri Abbas, Biden ile görüşmeme kararı aldı. Ardından diğer liderler de randevularını iptal etti.

İsrail’in Hamas ile savaşında Gazze’ye yönelik ağır bombardımanları ve ablukası devam ederken, dünya ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu temaslarına odaklandı. Biden’ın önce İsrail’e ardından Ürdün’e geçmesi bekleniyor. Ürdün’de Kral 2’nci Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile dörtlü bir zirve yapılması planlanıyordu. Ancak hastane saldırısını protesto eden başta Filistin lideri Mahmud Abbas olmak üzere tüm liderler zirveye katılmama kararı aldı. Biden’ın ziyareti, İsrail-Hamas savaşının daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi yönündeki endişelerin arttığı bir sırada gerçekleşecek. Washington’ın öncelikli hedeflerinden biri de savaşın bölgede yayılmasını engellemek.

WASHINGTON’IN İKİ TONU

Washington, bir yandan İsrail’i destekleyerek Hamas saldırılarına karşı “kendini savunma hakkı” olduğu söylemini ön plana çıkarıyor, diğer yandan Gazze’ye yönelik saldırılarda sivillerin korunması ve insani felaket durumunun gözetilmesi gerektiğini vurguluyor. Biden önceki gün yaptığı açıklamada da İsrail’in Gazze’yi yeniden işgalinin “büyük bir hata” olacağını söylerken, Hamas’ın ortadan kaldırılmasının İsrail’in güvenliği için bir “zorunluluk” olduğunu belirtmişti. ABD’li yetkililerin açıklamaları ve Biden yönetiminin sahadaki çalışmaları da Washington’un krize yönelik bu iki tonlu tutumuyla paralellik gösteriyor. Biden’ın ziyareti öncesi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, “insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına devam edilebilmesinin gerektiği konusunda çok net olduklarını” ve “Biden’ın bu konuda sürekli çağrıda bulunduğunu” belirtirken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD ve İsrail’in gelen insani yardımların Gazze’deki sivillere ulaşmasını sağlamak konusunda anlaştığını duyurdu.

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