Biden'dan 'korona aşısı' sözü

ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, güvenliği olduğunu halka göstermek için kamera önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını söyledi.

Biden’ın bu ifadeleri eski başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama’nın, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması durumunda güvenli olduğunu göstermek için kameralar karşısında aşı olacaklarını açıklamalarının ardından geldi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’den ekibine katılmasını istediğini söyleyen Joe Biden CNN’e verdiği röportajda, “İnsanlar aşının işe yarayacağına olan inancını kaybetti” dedi.

Biden, salgınla mücadele anlamındaki gelecek planlarına değinerek, kamu binaları ile otobüs ve uçaklarla eyaletler arası ulaşımlarda maske kullanımının zorunlu olmasına ilişkin karar çıkaracağını belirtti.

Demokrat Biden, göreve başladığı ilk gün ABD halkında 100 gün maske takmalarını isteyeceğini dile getirerek, “Sadece 100 günlük bir maske kullanımı. Sonsuza kadar değil. Böylelikle vakalarda büyük azalma olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.