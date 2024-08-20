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Dünya Biden’dan gözü yaşlı veda! Kankasını yine gündeme getirdi... Harris’i övdü
Dünya

Biden’dan gözü yaşlı veda! Kankasını yine gündeme getirdi... Harris’i övdü

Yeniakit Publisher
2024-08-20 17:54:00 - 2024-08-20 17:57:31
Biden’dan gözü yaşlı veda! Kankasını yine gündeme getirdi... Harris’i övdü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongresi sırasında gözyaşları içinde partisine veda etti. Biden, uzun süren alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Konuşması boyunca Biden, kankası Kamala Harris’e ise övgü yağdırdı

Bir ay önce partililerin baskısıyla adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, Demokratik Ulusal Kongre sırasında gözyaşları içinde partisine veda konuşması gerçekleştirdi.

- “Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın onuruydu. İşimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum”

Kızının anonsu ile sahneye çıkan Biden, uzun süre alkışlandı. Bayrağı Kamala Harris'e devreden Biden, birlikte gerçekleştirdiğini söylediği başarılarını sıraladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan ABD Başkanı Biden, dış politikada Harris’in çok başarılı olduğunu ve olmaya devam edeceğini savunarak şu sözleri kullandı;

- "O (Kamala Harris) sert, deneyimli ve muazzam bir dürüstlüğe sahip, muazzam bir dürüstlüğe sahip. Harris ve Walz'ın kampının gördüğü en iyi gönüllü olacağıma söz veriyorum” dedi.
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