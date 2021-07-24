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Biden'dan flaş çıkış: Desteğimiz sürecek
Dünya Biden'dan flaş çıkış: Desteğimiz sürecek
Dünya

Biden'dan flaş çıkış: Desteğimiz sürecek

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:26:00 -
Biden'dan flaş çıkış: Desteğimiz sürecek

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Biden arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek Başkan Biden'ın, ülkesinin çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğu Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, "Taliban'ın mevcut saldırılarının, hareketin çatışmaların müzakere ile çözülmesini destekleme iddiasıyla doğrudan çeliştiği" konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Ayrıca açıklamada Biden'ın, Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, destek olmaya devam edeceği vurgulanarak Afgan Güvenlik Güçleri Fonu için Kongre'den 3,3 milyar dolar talep edildiği bildirildi.

Söz konusu fonun 1 milyar dolarının Afgan güçleri tarafından yakıt, mühimmat ve yedek parça alımında, 700 milyon dolarının güvenlik güçlerinin maaşlarının ödenmesine ve 1 milyar dolarının ise Afgan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonları desteklemeye yönelik olacağı kaydedildi.

İkili görüşmede, Afganistan'da devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntü dile getirildi.

Açıklamada Biden'ın, Afganlar arasında birlik çağrısı yaparak "kalıcı ve adil siyasi çözümü desteklemedeki diplomatik yükümlülüklerinin devam edeceğinin altını çizdiği" belirtildi.

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