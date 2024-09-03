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Dünya Biden'dan dikkat çeken 'gizli servis' açıklaması! 'Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar'
Dünya

Biden'dan dikkat çeken 'gizli servis' açıklaması! 'Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar'

Yeniakit Publisher
2024-09-03 20:11:00 -
Biden'dan dikkat çeken 'gizli servis' açıklaması! 'Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar'

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin bazı yerlere gitmesine izin vermediğini açıkladı.

Başkan Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.

Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.

Kaynak: AA

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