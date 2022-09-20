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Dünya Biden'a tepki: Neden bu sonuca vardığına...
Dünya

Biden'a tepki: Neden bu sonuca vardığına...

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu yetkilileri, ABD Başbakanı Joe Biden'in "Kovid-19 salgını artık bitmiştir." şeklindeki sözlerine karşı "Avrupa'da salgın devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 18:00:00 -
Biden'a tepki: Neden bu sonuca vardığına...

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA) yetkilileri, ABD Başbakanı Joe Biden'in "Kovid-19 salgını artık bitmiştir." şeklindeki sözlerine karşı "Avrupa'da salgın devam ediyor." dedi.

EMA'nın Baş Tıbbi Sorumlusu Steffen Thirstrup, kurumunun Kovid-19 salgınıyla ilgili basın toplantısında, Biden'ın CBS televizyonuna verdiği röportajda sarf ettiği salgının bittiğine dair sözlerini değerlendirdi.

"Biden'ın neden bu sonuca vardığına cevap veremem. Bizim için açık olan şu. Avrupa'da salgın devam ediyor." diyen Thirstrup, Avrupa'da bu hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için AB üyesi ülkelerin Kovid-19 aşılarının dağıtımına devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, röportaj sırasında kimsenin artık maske takmadığını, durumun değiştiğini belirterek "Bu konuda hala çok çalışıyoruz ancak salgın artık bitmiştir." demişti.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri de halkı yaklaşan sonbahar ve kış aylarından önce aşı olmaya çağırdı.

Cavaleri, aşı olmayanların ilk aşılarını, olanların da takviye aşıları olmasının önem taşıdığını belirterek özellikle ileri yaştakiler, hamileler ve kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

AB'de koronavirüsün Omicron varyantlarına uyumlu aşılara onay verdiklerini hatırlatan Cavaleri, yeni aşılarla ilgili değerlendirmelerin de sürdüğü bilgisini verdi.

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